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Tekirdağ'da hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde, çalıntı aküyü hurdacıya satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, çalıntı aküyü hurdacıya satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.T, H.T ve U.E. beraberindeki 2 otomobil aküsünü satmak için Çobançeşme Mahallesi'ndeki hurdacıya gitti.

Zanlıların durumundan şüphelenen dükkan sahibi M.D.T durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, akülerin çalıntı olduğunu tespit etti. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

'Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı''Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı'
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