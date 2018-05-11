Tekirdağ'da hortumun vurduğu mahalle yaralarını sarıyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'nde, sağanak yağışın ardından oluşan hortumun verdiği zarar giderilmeye çalışılıyor.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı, kent merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Kazandere Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında başlayan sağanak yağışın ardından oluşan hortum, ev ve ahırların çatılarını uçururken, telefon ve elektrik direkleri ile ağaçları da devirdi. Geniş bir alanda etkili olan hortum, ekili alanlara da zarar verdi.

Hortumun ardından harekete geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece geç saatlere kadar bölgede çalışma yaptı. Yıkılan evlerde hasar tespiti yapan ekipler, devrilen ağaçları ve çatı enkazını kaldırarak mahalle halkının acil ihtiyaçlarını da karşıladı. Öte yandan, sabah Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kazandere Mahallesi'ni ziyaret ederek bilgi aldı.

3 DAKİKADA YIKTI

Tekirdağ Büyükşehir ve Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri köydeki hasar gören evlerde onarım çalışması başlattı. Köy muhtarı Ayhan Ergen, "Bir anda yağışla birlikte meydana geldi, ne olduğunu anlayamadık. Mahallemizdeki yaşlılarımıza sorduk. Bu tür bir durumun ilk defa yaşandığını söylediler. Olay bir gürültüyle başladı önce. O sırada mahalle kahvesinde oturuyorduk. Başlaması ile birlikte evlerin kiremitlerinin havada uçuştuğunu gördük. Kahvede bulunanlar hepsi bir yerlere kaçtı. Resmen bir afet gibiydi. Yaklaşık 3 dakika sürdü. 3 dakikada çatıları yıktı. Ağaçları devirdi. Direkleri devirdi. Bu hale geldi. Olaydan sonra gerekli kurumları aradım. Belediye, elektrik kurumu gibi ekiplerin bir kısmı olaydan hemen sonra geldiler. Daha sonra sabah diğer ekipler geldi ve hasar tespitleri yapıldı. Yıkılan direkler yeniden dikiliyor. Çatılar onarılacak. Siyasi parti il ve ilçe başkanları da geçmiş olsuna geldiler" dedi.