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Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da hükümlü ve tutukluların hazırladığı "Törelerin Kini" isimli tiyatro oyunu Tekirdağ T Tipi Cezaevi Konferans Salonunda sahnelendi.1978 yılında yine bir hükümlü tarafından kaleme alınan ve töre cinayetlerini, kan davasını, cezaevinde kalmanın zorluklarını işleyen tiyatro oyunu Tekirdağ’daki tutuklular tarafından Tekirdağ T Tipi Cezaevi Konferans Salonunda sahnelendi.

Tekirdağ’da hükümlü ve tutukluların hazırladığı "Törelerin Kini" isimli tiyatro oyunu Tekirdağ T Tipi Cezaevi Konferans Salonunda sahnelendi.
1978 yılında yine bir hükümlü tarafından kaleme alınan ve töre cinayetlerini, kan davasını, cezaevinde kalmanın zorluklarını işleyen tiyatro oyunu Tekirdağ’daki tutuklular tarafından Tekirdağ T Tipi Cezaevi Konferans Salonunda sahnelendi. Sahne aralarında mahkumlar tarafından şiir ve türkülerin de okunduğu gösteri, izleyiciler tarafından dikkatle takip edildi.
Tiyatro oyununu Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, ilde faaliyet gösteren kurumlardan temsilciler ve Tekirdağ Ceza ve İnfaz Kurumunda yatmakta olan hükümlü ve tutuklular birlikte izledi. İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan oyun uzun süre alkışlandı.

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi

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Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi
2 / 6

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi
3 / 6

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi
4 / 6

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi
5 / 6

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi
6 / 6

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi

Tekirdağ’da hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi
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