Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 7 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı'dan Tekirdağ istikametine seyir halindeki Mehmet Terzi idaresindeki 59 S 0362 plakalı midibüs, Yeşilsırt Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada servis sürücüsü Terzi ve araçta yolcu olarak bulunan İrfan Dursun, Arzu Şen, Fecri Talat, Salim Boran, İbrahim Avcıbaşı ve Hakan İlman yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

