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Tekirdağ'da, İsrail protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve açılışı protesto eden Filistinlilerin, İsrail askerleri tarafından katledilmesi, protesto edildi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve açılışı protesto eden Filistinlilerin, İsrail askerleri tarafından katledilmesi, protesto edildi. Tekirdağ Tuğlalı Park'ta yapılan protesto eylemine, Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel, Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh Topuz, İl Müftüsü İsmail İpek ve vatandaşlar katıldı. Alanda kurulan kürsüde Kuran-ı Kerim ve gıyabi sela okundu. Grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Ferruh Topuz, "Bugün buraya Filistinli kardeşlerimize destek için toplandık. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüse taşımasını, İslamın ilk kıblesi kadim Kudüsü İsrailin başkenti olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim, bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimi ile Birleşmiş Milletler'i, Bileşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafta bir arabulucu değil, taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler, gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınması statüsünü değiştirecek her türlü adımdan özenle kaçınılması gerekirken, üstelik Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kan ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir" dedi. Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar okunmasının ardından grup dağıldı.

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