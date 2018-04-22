Tekirdağ'da kaçak kazı operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönence Mahallesi birinci derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

A.T. (69), A.S. (23), M.Ç. (31), U.I. (30), A.K. (22) ve R.S'yi (18) bölgede metal dedektörlerle kazı yaparken suçüstü yakalayan ekipler, 5 parça tarihi esere de el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada el konuların tarihi eserlerin, Tekirdağ Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.