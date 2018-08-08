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Tekirdağ'da "kaçak tütün" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Çorlu'da düzenlenen operasyonda 245 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 245 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaçak tütün satışı ve imalatı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

10 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, 245 kilogram kaçak tütün, 38 bin 320 adet tütünle doldurulmuş makaron ve 8 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi idari işlem uygulandıktan sonra emniyetten salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu kaçak Tekirdağ

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