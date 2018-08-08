TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 245 kilogram kaçak tütün ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaçak tütün satışı ve imalatı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
10 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, 245 kilogram kaçak tütün, 38 bin 320 adet tütünle doldurulmuş makaron ve 8 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi idari işlem uygulandıktan sonra emniyetten salıverildi.
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