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Tekirdağ'da "kaçak tütün" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da "kaçak tütün" operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 235 kilo kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il geneli ve ilçelerde kaçak tütün satışı ve imalatı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

55 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, 235 kilo tütün, 44 bin 260 dolu makaron, 6 bin 600 boş makaron, 45 makaron doldurma makinesi ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iş yeri sahiplerine adli ve idari işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak tütün operasyon Tekirdağ

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