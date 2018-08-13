TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 235 kilo kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il geneli ve ilçelerde kaçak tütün satışı ve imalatı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

55 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonda, 235 kilo tütün, 44 bin 260 dolu makaron, 6 bin 600 boş makaron, 45 makaron doldurma makinesi ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iş yeri sahiplerine adli ve idari işlem yapıldı.

