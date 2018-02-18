Tekirdağ’da kimsesiz vatandaşların konaklayacakları ’Dosteli Konukevi’ açıldı

Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa ilçesinde sokakta kalan kimsesiz vatandaşların konaklayacakları ‘Dosteli Konukevi’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sokakta kalan, kimsesiz vatandaşların kış aylarında konaklamaları için Tekirdağ Otogarı’nın yanında kurulan ‘Dosteli Konukevi’ düzenlenen törenle açıldı. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. “Süleymanpaşa’nın içerisinde aşevi de olan bir sosyal kampüsü olacak”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Dosteli Konukevi projesi hakkında bilgi verdi. Başkan Eşkinat, “Aslında bugün çok gururlu olduğumuz bir gün. Çünkü daha yola çıkarken, hani derler ya ‘komşusu açken tok yatılmaz’ diye ilk iş olarak aş evimizi açmıştık. Bugün de toplumumuzda çok kullanılan bir söz var, ‘dünyada mekan, ahirette iman’ diye. Biz evlerimize sıcak yataklarda yatarken çeşitli nedenlerle sokakta kalan vatandaşlarımıza bir barınak, bir sıcak yuva sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu da bizim ‘Dosteli Konukevimiz. Büyüyerek devam edecek ve bir kampüs haline gelecek. Önümüzdeki aylarda ‘Pembeev’imizi de açacağız. Daha sonra bunların hepsini bir araya getirerek, içerisinde aşevi de olan bir sosyal kampüsü olacak Süleymanpaşa Belediyesi’nin. Bunun şehrimize hayırlı olmasını dilerken, bir vatandaşlık görevi yapmanın mutluluğu içinde sıcak evimize geri dönüyoruz” dedi.

“Ekrem Bey, Süleymanpaşa’yı uluslararası alanda tanıtıyor”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Süleymanpaşa Belediyesi’nin diğer belediyeler için örnek projeler hayata geçirdiğini vurguladıç Albayrak, Süleymanpaşa Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı her atılım gibi bugün ‘Dosteli Konuk Evi’nin de bilgilendirmesini aldık. Ekrem Bey’in en büyük başarılarından birisi de, hem Süleymanpaşa ruhunu meydana getiriyor. Hem de Süleyman Paşa’yı uluslararası alanda ve yurtdışında tanıtıyor biz onunla gurur duyuyoruz. Bunu bir iltifat olarak kabul etmeyin bu gerçeğin ta kendisidir. Bu proje bir örnektir. Aşağıda yapılan bir durak projesi var, Yatırım yapmak isteyen diğer yöneticilere mesajdır bu projeler. İçerisini gezerken de gördüm son derece beğendim. Başkanım tekrar tebrik ediyorum. Bizim de Büyükşehir Belediyesi olarak, dün gezdiğim kadarıyla yeni otogarın yüzde 45’lik bölümü tamamlanmış. İnşallah bu yılın sonuna doğru yeni otogara geçeriz. Siz de burada gönlünüze göre, bizim de gurur duyacağımız bir belediye binası yapacağınıza inanıyorum. Tekrar projenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Hizmetten memnunuz”

Dosteli Konuk Evi’nde kalan Saffet Yurtsever, 20 günden beri bu evde yaşadığını belirterek, “Buradaki hizmetten memnunum, burası sıcacık ve çok temiz. Burada her hafta nevresimler değişiyor, çok memnunuz. Daha önce dışarıdaydım kimsem de yoktu. Babam 2009 da vefat etti. Annem 2015’de, ağabeyim de, 2017 eylülünde vefat etti. Ben de o günden beri dışarıdaydım” dedi.

Konuşmaların ardından, kurdele kesimi gerçekleştiridi ve davetliler tarafından konukevi incelendi.

Tekirdağ’da kimsesiz vatandaşların konaklayacakları ’Dosteli Konukevi’ açıldı

1 / 7 Tekirdağ’da kimsesiz vatandaşların konaklayacakları ’Dosteli Konukevi’ açıldı

2 / 7 Tekirdağ’da kimsesiz vatandaşların konaklayacakları ’Dosteli Konukevi’ açıldı

3 / 7 Tekirdağ’da kimsesiz vatandaşların konaklayacakları ’Dosteli Konukevi’ açıldı

4 / 7 Tekirdağ’da kimsesiz vatandaşların konaklayacakları ’Dosteli Konukevi’ açıldı

5 / 7 Tekirdağ’da kimsesiz vatandaşların konaklayacakları ’Dosteli Konukevi’ açıldı

6 / 7 Tekirdağ’da kimsesiz vatandaşların konaklayacakları ’Dosteli Konukevi’ açıldı