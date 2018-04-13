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Tekirdağ’da kısa dönem erler yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da vatani görevini yapan 370.

Tekirdağ’da kısa dönem erler yemin etti

Tekirdağ’da vatani görevini yapan 370. kısa dönem erler Vali Mehmet Ceylan’ın katılımıyla İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende yemin etti.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında görevli 370. kısa dönem askerler, ailelerinin de katıldığı törende, Türk bayrağı ve tüfeğin üzerine ellerini koyarak yemin etti.
Törende yemin eden erler adına Jandarma Er Muhammed Ahmet Doğru konuşma yaptı ardından Jandarma Er Olguncan Çakırdoğan tarafından “Ben Askerim” adlı şiir okundu.
Vali Mehmet Ceylan tarafından eğitim ve spor alanında başarılı olan ve birliğe ilk katılan erlere ödül verildi.
Yemin töreninde konuşan Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, "Geçmişi şanla şerefle ve kahramanlıklarla bezenmiş Türk bayrağının gölgesinde, şehitlerimizin manevi huzurunda ve siz değerli konukların şahitliğinde icabında vatan uğruna canlarını feda edeceklerine dair yemin ettiler. Bu anlamlı töreni teşriflerinizle bizleri mutlu ettiniz. Şahsım ve personelim adına hepinize saygılarımı sunuyorum. Onlarla ne kadar övünseniz azdır. Biliyorum ki sizler bugün, asker anası, babası, asker eşi ve kardeşi olmanın haklı gurur ve heyecanı yaşıyorsunuz. Bin bir güçlükle yetiştirip bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız, bu ocağa adım attıkları andan itibaren bizim evlatlarımız olmuşlardır" dedi.
Yemin törenine, Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Emniyet Müdür Mustafa Aydın, askeri erkan ve çok sayıda asker yakını katıldı.

Tekirdağ’da kısa dönem erler yemin etti

Tekirdağ’da kısa dönem erler yemin etti

Tekirdağ’da kısa dönem erler yemin etti

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