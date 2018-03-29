Tekirdağ’da madde bağımlılığı anlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan ’Hedef Olma, Hedefsiz Kalma Projesi’ kapsamında, özellikle öğrencileri narkotik suçlar ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan ‘Narkotik eğitim tırı’ Çerkezköy’de öğrencileri bilgilendirdi.

Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul bahçesine gelen ‘Narkotik eğitim tırı’nı Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selamı Abban, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, okul müdürleri ve öğrenciler ziyaret etti. Yapılan etkinlikte İstanbul Narkotik Şubesinden gelen polis memurları sunumlarını ve görselleri gelen ziyaretçilere aktardı. Tırı Çerkezköy’de bulunduğu süre içinde binin üzerinde öğrenci gezerek madde bağımlılığı ve maddelerle mücadele konusunda bilgi aldı.

İlçede jandarma ve polisin madde bağımlılığına karşı fedakarca çalıştığını belirten Kaymakam Abban, "Uyuşturucu ile mücadelede topyekun çalışma ve mücadele şart. Bunun için de herkes çaba sarf etmelidir. Çocuklar ilk önce aile içinde daha sonra okulda ve okuldaki rehber öğretmenleri tarafından eğitilmelidir" dedi.