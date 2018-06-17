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Tekirdağ'da markette patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 02:38 | Son Güncelleme

Çorlu'da bir markette meydana gelen patlama, maddi hasara neden oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir markette meydana gelen patlama maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeyhsinan Mahallesi Uğur Sokak'ta bulunan bir markette nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Patlama sonucu, marketin cam ve kapıları parçalanarak sokağa saçıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Polis, olay yerinde ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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Çorlu patlama

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