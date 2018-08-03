TEKİRDAĞ (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "2017 yılında Türkiye'de 34 bin 134 deprem oldu. Günde neredeyse 100 tane deprem oldu." dedi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Marmara Depremi Gerçeğine Bakış" panelinde konuşan Özener, istatiksel bilgilere göre dünyada her yıl aletsel büyüklüğü 7'nin üzerinde ortalama 10 deprem olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Özener, Kandilli Rasathanesi'nin, Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolan en köklü bilim kurumlarından biri olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de, 1900 ile 2017 arasında 4 şiddetinden büyük 10 bin 503 deprem oldu. Neredeyse 3 günde bir deprem olmuş. 2017 yılında Türkiye'de 34 bin 134 deprem oldu. Günde neredeyse 100 tane deprem oldu. Kandilli olarak 7 gün 24 saat çalışan merkezimiz her gün yaklaşık 100 deprem kaydediyor. Meydana gelen depremlerden 288 tanesi 4'den büyük deprem olarak meydana geldi. Diğerleri 4'ün altında." diye konuştu.
Dünyada geçen yıllara göre her yıl meydana gelen depremlerin arttığını belirten Prof. Dr. Özener, "Yıl içinde aylara göre de deprem olasılığı değişiyor. Geçen yıl özellikle ağustos ayında 7 bin 134 deprem meydana geldi. 1985 yılında Türkiye ve çevresinde bin 57 deprem olmuş. Sonra depremler gittikçe artmış, 2016'da 13 bin olurken, 2017 yılında 34 bin deprem oldu. Gün geçtikçe dünyada deprem sayısı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Özener, Marmara'da yaşanan depremlere değinerek, şunları kaydetti:
"Kandilli olarak 241 ölçüm aleti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marmara'da fay hatlarının geçtiği yerlere kurduğumuz istasyonlarla 0.2 büyüklüğündeki depremleri algılayabiliyoruz. Ne kadar çok ölçüm noktanız varsa o kadar çok depremi algılama şansınız yüksek oluyor. Depremin ne büyüklükte olabileceğini hesaplayabiliyoruz ama ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz nerede olacağı ve ne büyüklükte olacağı ama zamanını bilemiyoruz. Marmara'da 7'nin üzerinde deprem olabilir. Bu bir doğa olayı, bunun önüne geçemeyiz."
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