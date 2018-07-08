Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili geçici yayın yasağı 

ANKARA (DHA) Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi yakınlarında meydana gelen tren kazası ile ilgili Başbakanlık'tan geçici yayın yasağı getirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde “milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda” geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir. Anılan hüküm çerçevesinde, vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması amacıyla, 08/07/2018 tarihinde Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin olarak Başbakanlığın 08/07/2018 tarihli ve 47121 sayılı yazısıyla geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür."

Yayın yasağı, saat: 21.25 itibariyle getirildi.

