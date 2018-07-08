HABER

TEKİRDAĞ'DA MEYDANA GELEN TREN KAZASIYLA İLGİLİ GEÇİCİ YAYIN YASAĞI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi yakınlarında meydana gelen tren kazası ile ilgili Başbakanlık'tan geçici yayın yasağı getirildi.

ANKARA (DHA) Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi yakınlarında meydana gelen tren kazası ile ilgili Başbakanlık'tan geçici yayın yasağı getirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde “milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda” geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir. Anılan hüküm çerçevesinde, vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması amacıyla, 08/07/2018 tarihinde Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazası sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin olarak Başbakanlığın 08/07/2018 tarihli ve 47121 sayılı yazısıyla geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür."
Yayın yasağı, saat: 21.25 itibariyle getirildi.

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj varCezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var
Tekirdağ'daki tren kazasıTekirdağ'daki tren kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.