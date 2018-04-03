TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da çok kültürlülüğün önemli örneklerinin sergilendiği Ertuğrul Mahallesi'ndeki tarihi yapılar restore edilecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Miras Atölyesi-1" projesinin tanıtımı, Namık Kemal Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programla yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, programda yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir toplantıda yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın tarihten bu yana çok özel ve önemli bir kent olduğunu ifade eden Albayrak, "Ertuğrul Mahallesi'nde çok önceleri Müslümanlar, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve diğer halklar bir arada kardeşçe yaşarlarmış. Tarihi kayıtlara baktığımızda pek çok ailenin, dünyanın çok farklı coğrafyalarını aşarak, yaşamak için Tekirdağ'a geldiğini görüyoruz." dedi.

Konuşması sırasında zaman zaman duygulanan Albayrak, kültürel mirası ayağa kaldıracak projenin genişletilerek devam ettirileceğini dile getirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka da "Miras Atölyesi - 1" projesinin, Rakoczi Müzesi çevresinde yer alan 24 evin restorasyonu, işlevli hale getirilmesi ve bölgedeki sokak düzenlemelerini içerdiğini anlattı.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki 6 evin restorasyonunun tamamlandığını, ikisinde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Dodurka, diğer yapıların tamamının projelerinin hazırlandığını kaydetti.

Programa, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve projenin hayata geçirildiği Ertuğrul Mahallesi sakinleri de katıldı.