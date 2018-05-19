Tekirdağ'da ölü yunus kıyıya vurdu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ölü yunus kıyıya vurdu.
Alınan bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nde sahilde gezen vatandaşlar, ölü bir yunusun sahile vurduğunu fark etti.
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesinin ardından sahile gelen belediye ekipleri yunus üzerinde inceleme yaptı.
İncelemelerin ardından, yunus belediye görevlilerince sahilden alındı.
Vatandaşlardan Kazım Cingü, sahilde gezerken yunusu gördüğünü ve ekiplere haber verdiğini söyledi.
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