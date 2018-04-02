Tekirdağ’da ’Otizm Farkındalık Günü’

Tekirdağ’da ‘2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ sebebi ile bir dizi etkinlik düzenlendi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerin ilki Çorlu’da yapıldı. Düzenlenen "Farkındalık Yürüyüşü”ne binden fazla kişi katıldı. Mavi balonların gökyüzüne bırakılması ile sona eren programda klasik otomobillerin gösteri sürüşü ve sergilenmesi, bisiklet ve motosiklet turları büyük ilgi gördü.
Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da ise kişi, kurum ve STK’ların katılımı ile sahil şeridi boyunca yürüyüş gerçekleştirildi. Program mavi balonların gökyüzüne bırakılması ile sona erdi.
Tekirdağ Valiliği binası, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle mavi ışıklandırma yapılarak süslendi.
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