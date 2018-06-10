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Tekirdağ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:59 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ergene'den Çerkezköy'e giden Mücahit Ekiz idaresindeki 34 VD 8874 plakalı otomobil, Velimeşe Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilmenin etkisiyle yaralanan sürücü Ekiz ve otomobildeki Ferhat Çakır, sağlık personeli tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ferhat Çakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ergene Tekirdağ trafik kazası

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