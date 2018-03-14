Tekirdağ’da Roman Çalıştayı düzenlendi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Risk Altındaki Çocukların Kaliteli Eğitime Erişimleri, Roman Çocukları ve Eğitim” çalıştayı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü, eğitime erişim ve devamın izlenmesi konusundaki çalışmalar, devamsız ve kayıtsız öğrenci sayısının azaltılması, Roman çocuklarının eğitime erişim ve devamının sağlanması ile kaliteli eğitim olanaklarından daha iyi yararlanabilmeleri için stratejiler belirlemek, çocukların okullarda karşılaştıkları problemlere işbirliği içerisinde çözümler üretmek amacıyla Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Risk Altındaki Çocukların Kaliteli Eğitime Erişimleri, Roman Çocukları ve Eğitim” çalıştayı düzenlendi.

"Masada hazırlanan projeler sahada da uygulanmalı"

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırma Enstitüsü Araştırma Görevlisi, Tülay Tekinyılmaz’ın sunumunun ardından konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Tekirdağ’daki Roman öğrencilerin eğitim öğretime daha aktif olarak katılmasını sağlamanın yanı sıra eğitime devam eden öğrencilerin de akademik başarılarını arttırma ve toplumsal yaşama uyum sağlaması için yapılabilecekleri konuşmak, bu süreçte daha başarılı nasıl oluruz diye düşünmek ve bu öğrencilerimizi önce Tekirdağ’ımıza daha sonra tüm ülkeye kazandırmak için üzerimize düşenleri gözden geçirmek amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Roman öğrenci ve yetişkinlerine yönelik şimdiye kadar ilimizde birden çok proje hazırlanmış, uygulanmaya çalışılmıştır. Lakin bu projelerin temel sorunu masada hazırlananların sahaya uygun olmaması, sahada vücut bulmamasıdır. Yapılan çalışmalar kısmen öğrenciyi okulda tutmuş olabilir ama eğitim kalitesini arttırmaya yetmemiştir. Bu dezavantajlı gruba dahil olan öğrencilerimizin eğitim öğretime bakışını değiştirememiş, okuldan kaçmalarına, ders devamsızlığı yapmalarına engel olamamıştır" dedi.