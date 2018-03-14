Tekirdağ’da Roman Çalıştayı düzenlendi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Risk Altındaki Çocukların Kaliteli Eğitime Erişimleri, Roman Çocukları ve Eğitim” çalıştayı düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü, eğitime erişim ve devamın izlenmesi konusundaki çalışmalar, devamsız ve kayıtsız öğrenci sayısının azaltılması, Roman çocuklarının eğitime erişim ve devamının sağlanması ile kaliteli eğitim olanaklarından daha iyi yararlanabilmeleri için stratejiler belirlemek, çocukların okullarda karşılaştıkları problemlere işbirliği içerisinde çözümler üretmek amacıyla Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Risk Altındaki Çocukların Kaliteli Eğitime Erişimleri, Roman Çocukları ve Eğitim” çalıştayı düzenlendi.
"Masada hazırlanan projeler sahada da uygulanmalı"
Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırma Enstitüsü Araştırma Görevlisi, Tülay Tekinyılmaz’ın sunumunun ardından konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Tekirdağ’daki Roman öğrencilerin eğitim öğretime daha aktif olarak katılmasını sağlamanın yanı sıra eğitime devam eden öğrencilerin de akademik başarılarını arttırma ve toplumsal yaşama uyum sağlaması için yapılabilecekleri konuşmak, bu süreçte daha başarılı nasıl oluruz diye düşünmek ve bu öğrencilerimizi önce Tekirdağ’ımıza daha sonra tüm ülkeye kazandırmak için üzerimize düşenleri gözden geçirmek amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Roman öğrenci ve yetişkinlerine yönelik şimdiye kadar ilimizde birden çok proje hazırlanmış, uygulanmaya çalışılmıştır. Lakin bu projelerin temel sorunu masada hazırlananların sahaya uygun olmaması, sahada vücut bulmamasıdır. Yapılan çalışmalar kısmen öğrenciyi okulda tutmuş olabilir ama eğitim kalitesini arttırmaya yetmemiştir. Bu dezavantajlı gruba dahil olan öğrencilerimizin eğitim öğretime bakışını değiştirememiş, okuldan kaçmalarına, ders devamsızlığı yapmalarına engel olamamıştır" dedi.
"Herkes üzerine düşüne yapmak zorunda"
Vali Ceylan, "Öğrencilerin sistemde kalmalarını sağlamak için konunun bütün paydaşları bir araya gelerek bu öğrencilerimizin ’nitelikli eğitime ulaşması’ konusunda yararlı ve gerçekçi bir yol haritası oluşturmak bu çalıştaydan en büyük beklentimdir. Bir eğitim planı oluşturmalı ve bu plan dahilinde yapılacak çalışmaları dikkatle izlemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, çalışma gurupları oluşturularak, “Risk Altındaki Çocukların Kaliteli Eğitime Erişimleri, Roman Çocuklar ve Eğitim Konularında” çalışmalar başlatıldı.
Çalıştaya Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, ilçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Roman sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.
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