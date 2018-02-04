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Tekirdağ'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 19:13 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanak sebebiyle Hükümet Caddesi'nde araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ile yayalar zor anlar yaşarken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

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