Tekirdağ'da sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının biriktiği caddelerden geçen bazı araçların arıza yaparak yolda kaldığı görüldü.
Su birikintisi ve araçlar arızaları nedeniyle ilçe merkezinde trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.
Öte yandan, yağış nedeniyle Çetin Emeç Caddesi'nin bir bölümünde yolda çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle bir fabrika servis aracı çöken yolda batarak hasar gördü.
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