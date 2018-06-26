Tekirdağ'da sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hükümet Caddesi'nde sağanak nedeniyle yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındığı görüldü.

Sağanağın bugün ve yarın etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

