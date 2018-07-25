Tekirdağ'da sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.
Hükümet, Muratlı ve Kolordu caddelerinde sağanak nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı, trafik akışında aksama oldu.
Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklar için önlem aldı.
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