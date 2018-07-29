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Tekirdağ'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 13:34 | Son Güncelleme

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.

Namık Kemal, Hükümet, Muratlı ve Kolordu caddelerinde sağanak nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı, trafik akışında aksama oldu.

Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Bu arada Çınarlı mahallesinde ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklar için önlem aldı.

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