Tekirdağ'da sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.
Namık Kemal, Hükümet, Muratlı ve Kolordu caddelerinde sağanak nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı, trafik akışında aksama oldu.
Yağış nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.
Bu arada Çınarlı mahallesinde ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklar için önlem aldı.
Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'
ABD'nin Iowa eyaletinde kaybolan insanlar halkta paniğe neden oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'
Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum