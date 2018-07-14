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Tekirdağ'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 01:21 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, bazı yollar ise sularla kaplandı.

Tekirdağ'da akşam saatlerinde bastıran ve 10 dakika süren sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında caddeleri dolduran su nedeniyle trafik kilitlendi. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, Hayrabolu Köprülü Kavşağı köprü altında, Hükümet Caddesi ve Çiftlik Önü de sularla doldu. Kentin alt yapı sorunlarından sorumlu olan TESKİ ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri biriken suları vidanjör yardımıyla tahliye çalışması yaptı.

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