Tekirdağ'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken, bazı yollar ise sularla kaplandı.
Tekirdağ'da akşam saatlerinde bastıran ve 10 dakika süren sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında caddeleri dolduran su nedeniyle trafik kilitlendi. Vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, Hayrabolu Köprülü Kavşağı köprü altında, Hükümet Caddesi ve Çiftlik Önü de sularla doldu. Kentin alt yapı sorunlarından sorumlu olan TESKİ ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri biriken suları vidanjör yardımıyla tahliye çalışması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
ABD Başkanı Trump'tan Kraliçe II. Elizabeth'e şok tavır! Dünya bu hareketi konuşuyor
HDP eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş devlete açtığı davayı kazandı! 10 bin lira tazminat alacak!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum