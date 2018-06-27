Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış, bir süre dolu şeklinde devam etti.

Yağış nedeniyle caddeler ve bazı ara yollarda yoğun su birikintileri oluştu, bazı bodrum katlara ve dükkanlara su girdi.

Sağanak sebebiyle Hükümet Caddesi'nde araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ile yayalar zor anlar yaşarken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyarırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

