Tekirdağ'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu -2

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Çerkezköy ve Kapaklı’da, öğle saatlerinde yaklaşık 30 dakika yağan dolu ve sağanak yağmur günlük yaşamda aksaklığa yol açtı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bazı alt geçit ve kavşaklarda da su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla geçişlerinde güçlük çekti. Dolu yağışının kırsaldaki tarlalarda ekinlere zarar verdiği kaydedildi.
Yağış nedeniyle Çerkezköy-Kapaklı karayolunda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çerkezköy-Kapaklı karayolunda trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Zabıta ekipleri de biriken suyun tahliyesi sırasında sürücüleri tali yollara yönlendirdi.
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