Tekirdağ’da sağanak yağış mahalle yolunu ulaşıma kapattı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle Büyük Karakarlı ve Buzağcı mahallesi arasındaki yol ulaşıma kapandı.
İlçede sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle Buzağcı ve Büyük Karakarlı mahallesi arasındaki yolda ulaşım sağlanamıyor. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince iki mahalle arasındaki yol trafiğe kapatıldı.
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