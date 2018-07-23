Tekirdağ'da şiddetli sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Kolordu caddelerinde sağanak nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındığı görüldü.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklar için önlem aldı.

