Tekirdağ'da şiddetli sağanak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.
Hükümet, Muratlı ve Kolordu caddelerinde sağanak nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı, trafik akışı zaman zaman aksadı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındığı görüldü.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklar için önlem aldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı
Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'ndan bedelli askerlik önerisi
Uluslararası mahkeme karar verdi: Hak ihlali var!
İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!
Boksör kardeşler 'toplu tecavüz' suçlamasıyla gözaltına alındı
Angelina Jolie'ye benzemek için bu hale gelmişti! İşte yeni görüntüleri
Omzundaki yağ bezesinden kurtulmak isteyince...
Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum