Tekirdağ'da şiddetli yağış ulaşımı aksattı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, Tekirdağ-Şarköy karayolunun Karıştıran mevkisinde ulaşımda bir süre aksamalara yol açtı.
Bölgede etkili olan şiddetli yağış sonrasında Tekirdağ-Şarköy karayolunun Karıştıran mevkisinde mazgalların tıkanması sonucu su birikintisi oluştu.
Küçük araçların geçmekte zorlandığı su birikintisi nedeniyle karayolunda ulaşım yaklaşık 30 dakika aksadı.
Malkara Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, trafik akışını sağlamak için yoğun çaba harcadı.
Ekiplerin yolda çalışma yaparak suyu boşaltması sonrasında karayolunda trafik normale döndü.
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