Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda tabanca ile mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Saray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı silah ve mermi satışı ile silah onarımı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Deniz A'ya ait Ayaspaşa Mahallesi Ardıç Sokak'taki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 17'si değişik çaplarda 18 tabanca, 296 değişik çaplarda mermi, 43 boş şarjör, 20 namlu yapımında kullanılan çeşitli çaplarda boru ile silah satışı ve tamiri ile mermi satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 900 lira ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheli Deniz A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

