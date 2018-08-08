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Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 20:56 | Son Güncelleme

Afganistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Afganistan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Silahtarağa Mahallesi Fidanlık Sokağı'ndaki Atıkule Nare ve 4 arkadaşı, henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerine gelen başka bir grupla tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, gelen grubun av tüfeğiyle ateş etmesiyle ev sahibi Atıkule Nare yaşamını yitirdi, diğer 4 arkadaşı yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, Nare'nin cesedi hastane morguna götürüldü.

Polis, olaya karıştıkları iddiasıyla O.Z, B.E. ve Afganistan uyruklu oldukları belirtilen M.B. ile E.Z'yi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
kavga silah Tekirdağ

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