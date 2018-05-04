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Tekirdağ'da suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 22:26 | Son Güncelleme

Yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçların yasa dışı yollarla satışını gerçekleştiren şebekeye yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı - Gözaltına alınan bir kişinin aynı zamanda yasa dışı bahis oynatan suç örgütünün de yöneticisi olduğu belirlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 6 ilde yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçların yasa dışı yollarla satışını gerçekleştiren şebekeye yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçların trafikten çekme belgeli araçlara ait tescil bilgileri kullanılarak trafiğe çıkarıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Gaziantep, Ankara ve Mardin üzerinden ülkeye sokulan araçların suç örgütüne satıldığını tespit etti.

Eş zamanlı operasyonlarda Mardin'in Nusaybin ilçesinde şase numarası değiştirilmiş araç, İstanbul'daki bir kargo firmasında Gaziantep'e gönderilmek üzere paketlenmiş yabancı plakalarla araçlara ait ruhsat, yine İstanbul'da Türkiye'ye giriş yapmış ancak yasal süre içinde çıkmamış bir araç, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şase etiketi çıkarılmış başka bir dorsenin plakası takılmış dorse ele geçirildi.

Olayla ilgili 23 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin aynı zamanda uluslararası yasa dışı bahis oynatan suç örgütünün de yöneticisi olduğu anlaşıldı.

Şahsın üzerinde ve diğer yerlerde yasa dışı bahis organizasyonundan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda para da bulundu.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu operasyo Tekirdağ

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