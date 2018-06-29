Tekirdağ'da tarım ürünlerine dolu zararı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak ve dolu, yaklaşık 15 bin dekar tarım arazisinde zarara yol açtı.
Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Sarıkoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Şarköy ilçesinde sağanak ve dolunun üzüm ve zeytinlerde zarara yol açtığını söyledi.
Ekiplerin gerekli zarar tespit çalışmalarına başladığını aktaran Sarıkoca, "Son günlerde ilimizde yağan yağmurlar, çiftçilerimizi olumsuz etkiledi. Yağmur ve dolu şeklinde bazı bölgelere fazla yağmur yağması nedeniyle çiftçilerimizin ürünlerinde zarar meydana geldi. Şarköy tarafında özellikle etkili olan yağmur zeytin, üzüm gibi ürünlere zarar verdi. Alanda incelemelerimizi yaptık, çiftçilerimizden bilgi aldık. Zeytinde zarar yüzde yüz diyebiliriz." dedi.
Sarıkoca, yaklaşık 15 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü dile getirerek, bunun son yıllarda Tekirdağ'da görülen en yüksek yağışlardan birisi olduğunu vurguladı.
Yağışların şu an buğday hasadını da durdurduğunu belirten Sarıkoca, "Ekiplerimiz gerekli incelemeleri yaptı. Sigortası olan çiftçilerimizin zararı karşılanacak. Yaptırmayanlar ile ilgili gerekli incelemeleri yaptık ve bakanlığımıza göndereceğiz ona göre karar verilecek. Kredisi olan çiftçilerin kredilerinde ertelenme yapılacak. Yaklaşık olarak 15 bin dekar alan yağmur ve doludan zarar gördü." ifadelerini kullandı.
Eriklice Mahallesi Muhtarı Ayhan Geyik de şiddetli yağış nedeniyle tarım ürünlerinde ciddi zarar meydana geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Şiddetli olan yağmurun bir anda dolu şeklinde devam etmesi, ürünlerimize zarar verdi. Tarım müdürlüğü ekipleri gelerek, gerekli incelemeleri yaptı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu zararın yüzde yüz olduğu tespit edildi. Zeytin, üzüm ve sebzelerde zarar daha çok. Ağaçlar zarar gördü. Özellikle zeytinlerde de yaralanmalar oldu. Eriklice Mahallesi'nin tamamında tarım alanlarında zarar meydana geldi. Vekillerimiz aradı gerekirse doğal afet planı kapsamında alarak zararın karşılanabileceğini söylediler."
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