Tekirdağ'da tefecilik iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, tefecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E, B.Ş, N.T, Ö.K, Ö.K, A.K, M.Y. ve F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.E. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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