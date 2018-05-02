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Tekirdağ'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:38 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı iddia edilen P.S ve B.E. hakkında inceleme başlattı.

Ekipler, incelemenin ardından haklarında yakalama kararı çıkartılan 2 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 adet kitap, 3 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı, 2 adet SIM kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
opersyon Tekirdağ terör

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