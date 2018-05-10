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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 20:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Kurt'un kullandığı 59 KL 499 plakalı panelvan, Çorlu-İstanbul yolu Seyhan Mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Köprülü kavşağın ayağına çarpan araç devrildi.

Kazada, sürücü Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan Cemal Yıldız ile Vahap Kurt yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Vahap Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 2 yaralı Çorlu trafik kazası

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