Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp Kurt'un kullandığı 59 KL 499 plakalı panelvan, Çorlu-İstanbul yolu Seyhan Mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Köprülü kavşağın ayağına çarpan araç devrildi.
Kazada, sürücü Kurt ile araçta yolcu olarak bulunan Cemal Yıldız ile Vahap Kurt yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Vahap Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
PKK'lı terörist 'Delil Serhat' Kocaeli'de yakalandı
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde sel felaketi! Mahsur kalanlar var
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Nijeryalı diplomat ölü bulundu!
Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum