Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ yolu Siteler mevkisinde, Özcan Acar (29) idaresindeki 34 JN 5108 plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Berna, Medine ve Gürkan Acar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Özcan Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer yaralılar, ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

