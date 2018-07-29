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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.K. idaresindeki 26 KF 106 plakalı otomobil ile Kumbağ Mahallesi Topağaç mevkinde karşı şeritten gelen Z.A. yönetimindeki 22 AG 331 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 26 KF 106 plakalı otomobilde bulunan Özlem Kıvanç hayatını kaybederken araç sürücüsü, araçta bulunan S.K. ve diğer aracın sürücüsü Z.A. ile yanında yolcu olarak bulunan U.A. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Özlem Kıvanç'ın cenazesi Büyükşehir Belediyesi Cenaze aracı ile devlet hastanesi morguna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Süleymanpaşa Tekirdağ

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