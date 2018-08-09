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Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Tekirdağ istikametine gitmekte olan Rıdvan Göçmen (69) idaresindeki 35 AU 6741 plakalı araç, Sanayi Sitesi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Göçmen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göçmen hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü Malkara Tekirdağ trafik kazası

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