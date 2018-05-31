Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü,1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selahattin Söğüt'ün (55) kullandığı 59 ZS 187 plakalı otomobil, Çevre Yolu Mezarlıklar mevkisinde İstanbul istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp tarlaya devrildi.
Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Selahattin Söğüt olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki eşi Çiğdem Söğüt 112 Acil Servis ambulansıyla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çiğdem Söğüt'ün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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