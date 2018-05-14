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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 04:23 | Son Güncelleme

Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu-Marmaraereğlisi yolunda, Alper Emekçi yönetimindeki 59 B 4447 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erdinç Öztürk idaresindeki 34 NV 3565 plakalı otomobil çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Emekçi'nin yanında bulunan Gülşah Sezer ile diğer araç sürücüsü Öztürk hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Alper Emekçi, ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı, polis ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat trafiğe kapatılan yol, araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından açıldı.

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1 yaralı 2 ölü Kaza marmaraereğlisi

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