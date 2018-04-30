Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı'dan Çerkezköy'e giden Erman Sahi idaresindeki 06 DN 5960 plakalı otomobil, Sivrioğlu mevkisinde aynı yönden gelen İbrahim Çalık idaresindeki 59 TU 396 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, araç sürücüleri Sahi ve Çalık ile 59 TU 396 plakalı otomobilde bulunan Ebru Çalık yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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