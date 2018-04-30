HABER

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 00:22 | Son Güncelleme

Çerkezköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı'dan Çerkezköy'e giden Erman Sahi idaresindeki 06 DN 5960 plakalı otomobil, Sivrioğlu mevkisinde aynı yönden gelen İbrahim Çalık idaresindeki 59 TU 396 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, araç sürücüleri Sahi ve Çalık ile 59 TU 396 plakalı otomobilde bulunan Ebru Çalık yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Doğu Karadeniz'de ilk! Göreve başladılarDoğu Karadeniz'de ilk! Göreve başladılar
PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlarPKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar
Kadıköy'de arı istilası!Kadıköy'de arı istilası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy hastane Kaza Tekirdağ yaralı

En Çok Okunan Haberler

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray taraftarından Şenol Güneş'e tepki!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Berat Kandili orucu hangi gün tutulur? Kandil orucu kaç gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Şehidimizin kimliği belli oldu

Şehidimizin kimliği belli oldu

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.