Tekirdağ'da trafik kazası: 4 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Öğretmen (56) idaresindeki 16 DE 067 plakalı minibüs, Karıştıran mevkisinde İsmail Boyalık (26) yönetimindeki 22 RS 828 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Öğretmen ve Boyalık ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hatice Öğretmen (56) ve Osman Özcan (38) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.