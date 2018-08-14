Tekirdağ’da trafik kazası: 4 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alpullu Caddesi Buzağcı Mahallesi yol ayrımı yakınlarında Sultan Tayfun'un kullandığı 39 SK 473 plakalı otomobille Bahri Tan'ın kullandığı GD TAN 59 plakalı otomobil çarpıştı
Kazada, sürücüler ile araçta bulunan Sibel ve Tülay Tayfun yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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