Tekirdağ'da trafik kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Birkan Talay'ın kullandığı 59 FB 433 plakalı otomobil, Edirne yolu Misinli Mahallesi kavşağında Onur Vural yönetimindeki 34 BDA 788 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Sevim Talay, Denir Birkan Nalbant, Emrullah Cala ve Ömer Baykara yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çorlu'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Sevim Talay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza yapan araçların çekilmesinin ardından yoldaki trafik akışı normale döndü.
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