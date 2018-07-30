HABER

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:28 | Son Güncelleme

Operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Gündoğdu Turgut, Çorlu'nun Hıdırağa ile Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemalpaşa mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.B, A.Ö, E.D, E.G, R.K, Ö.A, B.A, R.A, ve K.P. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNEREge'de aşk turuEge'de aşk turu
Pis su kanallarında serinliyorlarPis su kanallarında serinliyorlar
Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybettiMustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon Tekirdağ uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Malezya halkı ülke borcu için 41 milyon dolar topladı

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Melih Gökçek Twitter hesabından belediyeye sert tepki gösterdi: Bugüne kadar sustum ama...

Melih Gökçek Twitter hesabından belediyeye sert tepki gösterdi: Bugüne kadar sustum ama...

Son dakika! Ümraniye'de istinat duvarı çöktü! Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Son dakika! Ümraniye'de istinat duvarı çöktü! Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.