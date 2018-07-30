Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Gündoğdu Turgut, Çorlu'nun Hıdırağa ile Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemalpaşa mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.B, A.Ö, E.D, E.G, R.K, Ö.A, B.A, R.A, ve K.P. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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