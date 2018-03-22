Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu ve Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 5 fişek eroin, bir fişek esrar, 175 fişek bonzai ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.K, R.O, F.O, G.İ, S.D, G.Ö, S.B, İ.Ç. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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