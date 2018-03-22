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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu ve Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 5 fişek eroin, bir fişek esrar, 175 fişek bonzai ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler M.K, R.O, F.O, G.İ, S.D, G.Ö, S.B, İ.Ç. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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