Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Süleymanpaşa'nın Karadeniz ve Aydoğdu ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında aranan adreslerde, 40 fişek kokain, 9 fişek bonzai, 7 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 188 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş, L.D, T.S.Y, A.T, Y.Y, B.A. ve S.H.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.